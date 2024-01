Protesta sanità: Mera 25 partecipa alla minifestazione a Napoli Un presidio dimostrativo davanti all’ingresso dell’ospedale San Giovanni Bosco

Ci saranno gli esponenti della Campania di Mera 25 affianco ai lavoratori e alle lavoratrici aderenti al sindacato generale di Base Sgb che domani 4 gennaio dalle 10 alle 16 saranno impegnati in un presidio dimostrativo davanti all’ingresso dell’ospedale San Giovanni Bosco in via Filippo Maria Briganti a Napoli.

“Ancora una volta noi esponenti di Mera 25 vogliamo dimostrare la nostra vicinanza a chi scende in piazza a manifestare per i propri diritti.

I lavoratori del settore sanitario sono sempre più oberati dai carichi di lavoro e in questo caso manifestano anche per il ricorso alla cassa integrazione di quelli in appalto, nonché per conoscere il futuro dell’ospedale San Gennaro e per la riapertura del pronto soccorso del San Giovanni Bosco”

Lo ha dichiarato Renato Votta, referente di Mera 25 per Napoli e Campania.

“La nostra presenza è necessaria a ribadire che siamo impegnati a difendere la sanità pubblica che, non dimentichiamo, significa garantire a tutti il diritto di essere curati quando malauguratamente ci si ammala”.