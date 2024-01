Cardarelli: Pronto soccorso al collasso, insediata l’Unità di Crisi aziendale Super afflusso di pazienti, Verdoliva conferma: situazione delicata

La direzione strategica dell'ASL Napoli 1 Centro rende noto di aver insediato l’Unità di Crisi aziendale al fine di gestire il super afflusso di pazienti che negli ultimi giorni ha congestionato l’attività dei pronto soccorso raggiungendo il culmine questo pomeriggio. «Influenza e contagi da Covid hanno sovraccaricato le strutture - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - dobbiamo cercare di recuperare ogni posto disponibile per riportare la situazione sotto controllo. Tutto il personale sta facendo un lavoro straordinario ma l’attenzione deve restare alta per fare in modo che l’emergenza di questi giorni possa rientrare al più presto». È bene sottolineare che grazie al lavoro di tutti i professionisti competenti nella filiera dell’emergenza la continuità assistenziale non è mai venuta meno, né tantomeno l’attività chirurgica d’emergenza. Il lavoro dell’Unità di Crisi serve ad

individuare ogni utile azione per evitare il collasso. «La situazione è delicata - conclude Verdoliva - ma non bisogna creare allarmi. Il lavoro procede con il supporto costante del Governo regionale e in costante coordinamento con tutte le strutture territoriali».