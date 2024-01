Anche a Napoli apre la Lavanderia di Papa Francesco per i poveri e i senzatetto Il 12 gennaio l'inaugurazione

Anche Napoli avrà la sua "Lavanderia di Papa Francesco". Ad inaugurarla sarà, venerdì 12 gennaio alle ore 11.30, alla Casa dell'Amicizia della Comunità di Sant'Egidio presso la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai 118, l'Elemosiniere del Pontefice, il card. Konrad Krajewski, che porterà anche "il saluto e la vicinanza del Santo Padre". La "Lavanderia di Papa Francesco", si ricorda in una nota, è un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, che nei locali messi a disposizione nel capoluogo campano, potranno lavare e asciugare i propri indumenti.