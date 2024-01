Maltempo, pioggia e vento, nave bloccata ad Ischia Sospesi tutti i collegamenti per le isole

Giornata difficile per chi viaggia via mare nel golfo di Napoli, per effetto delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Risultano infatti sospesi tutti i collegamenti per le isole di Ischia e Procida operati dagli aliscafi, sia da Napoli che da Pozzuoli; sospese anche alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa per l'incagliamento di una nave che opera quella tratta, avvenuto stamattina presto a causa del vento. Circolazione ferroviaria interrotta, sulla circumvesuviana, tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario, a causa dell'allagamento della stazione di Scafati.