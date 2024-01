Trasporti Napoli, mattinata da incubo tra corse soppresse e disagi Il maltempo ha causato problemi sulla viabilità, e sulla linea Circumvesuviana

Mattinata di disagi nel trasporto pubblico cittadino. Il servizio dei bus e tram gestito dall'Anm e' andato a singhiozzo, anche a causa del maltempo. Questa mattina, ad esempio, e' stata sospesa la circolazione del Tram412 a causa dell'allagamento in localita' Vigliena causato dal maltempo; successivamente il servizio e' ripreso dopo qualche ora. Problemi anche per la LineaC1 del bus, sospesa e poi riattivata dopo qualche ora.

Disagi anche per chi viaggia in Circumvesuviana, servizio gestito dall'azienda di trasporto pubblico regionale Eav: soppressioni parziali hanno riguardato il treno treno10929 delle ore 9:30 da Napoli per Torre Annunziata, soppresso da T. del Greco a T. Annunziata; mentre il treno 11020 delle ore 10:21 da Torre Annunziata per Napoli ha avuto origine da T. del Greco. Stamattina sopressi il treno 10857 delle ore 8:57 da Napoli per Torre Annunziata; sopresso il treno 10944 delle ore 9:45 da Torre Annunziata per Napoli. Sopressioni per la Circumflegrea, sono stati interessati i seguenti treni: treno 5096 delle ore 9:36 da Montesanto per Licola e' soppresso da Montesanto a Quarto; treno 5092 delle ore 9:12 da Montesanto per Licola e' soppresso da Quarto a Licola; treno 5095 delle ore 9:32 da Licola per Montesanto e' soppresso da Licola a Soccavo; treno 5091delle ore 9:08 da Licola per Montesanto e' soppresso da Soccavo a M.Santo.