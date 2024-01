Emergenza nei pronto soccorso in Campania, Ciarambino: primo passo importante La vicepresidente del consiglio regionale: "Si va verso l’attuazione delle mie proposte"

«È trascorso un anno dall’approvazione di alcuni miei emendamenti inseriti nella legge di bilancio 2022 per contrastare la fuga dei medici dai pronto soccorso. In particolare chiedevo che per i concorsi banditi per tutte le discipline di area medica equipollenti alla medicina d’urgenza, si prevedesse l’obbligo di assegnare i vincitori per i primi due anni ai pronto soccorso, così da rafforzarne gli organici e al contempo consentire ai medici neoassunti un’esperienza di formazione sul campo importantissima - precisa Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Oggi apprendo con soddisfazione che la Giunta ha deliberato di utilizzare nei ps a tempo determinato personale medico delle specialità affini a quelle dell’emergenza.

È un primo passo che va nella direzione della legge a mia firma, il passo successivo dovrà essere quello di inserire l’obbligo nei nuovi concorsi.

Alla stessa maniera considero favorevolmente la scelta che si proceda a scorrere le graduatorie attive e che si realizzi un concorso unico regionale per i pronto soccorso. Sono proposte per le quali mi batto da anni» conclude Ciarambino.