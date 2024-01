Una vecchia lettera d'amore diventa l'ispirazione per un grande libro Stefano Piccirillo: "Un grande amore può finire, il bene mai"

Una lettera d’amore ritrovata il giorno della Vigilia di Natale. “Un conduttore radiofonico rilegge il suo amore per la sua donna una cantante di successo, partita per un tour di concerti. Il ricordo che viene aggiornato anni dopo da Stefano, che riscrive una storia d’amore di altri tempi. Sta scrivendo… la frase che vediamo sulla nostra chat, diventa una lettera.

Tra viaggi, canzoni e la vita semplice di ogni giorno. Ascoltatori, incontri inaspettati e tante emozioni. Un anziano signore incontrato per caso si confida con il conduttore radiofonico, eterno ragazzo con i capelli grigi. Inizia un viaggio imperdibile da interrompere. Una storia toccante, vera, gioiosa, ma allo stesso tempo delicata ed emotiva, che rappresenta anche l’altro lato di un disc jockey che, nonostante i dolori personali, riesce a tenere compagnia agli altri ed essere al loro servizio quando è in onda.

Questa in sintesi la trama dell'ultimo libro di Stefano Piccirillo “Sta scrivendo...” di Guida editori. Se ne parlerà martedì 16 gennaio alle ore 18:00 presso la libreria “Raffaello” via Kerbaker 35, a Napoli. Interverrà, insieme all'autore Marina Melogli direttrice Humaniter Napoli.

Se due persone, quando vanno a dormire, si girano ognuna dall'altra parte significa che hanno litigato. Qualche minuto dopo, uno dei due allunga una mano sulla mano dell'altro, nel cuore della notte. Perché l'amore è questo. Qualsiasi cosa succeda, il bene, il senso di appartenenza, quella morsa allo stomaco che ti prende che tu abbia torto o ragione, ti dice che non puoi fare a meno di quella persona. E stai male se non fai pace, perché quando tieni il punto e il maledetto orgoglio ti invade, avere ragione non serve a nulla. Se hai vissuto ogni giorno con la persona del tuo destino, l'anima gemella, vivendo ogni minuto indimenticabile, perché non hai mai provato nulla del genere, puoi cercare di rimuovere un amore, rifiutare quello che è successo, ridipingere le pareti di casa, buttare foto e oggetti che appartengono alla storia, ma il ricordo di quell'amore resta, più lo vuoi dimenticare più torna.

Questo libro è la lettera di una persona alla sua anima gemella, le ricorda tanti giorni trascorsi insieme. Perché lei non ricorda più quello che è successo. Se state insieme a qualcuno oppure no, ricordate sempre ciò che vi ha reso unici. Coltivate sempre la riconoscenza e la gratitudine. Un grande amore può finire, il bene mai.

Stefano Piccirillo è una delle voci più importanti della radio italiana. Lavora a Radio Kiss Kiss da sempre, la prima volta dal 1987 al 1994 e dal 2003 ad oggi, dove è in onda con “Io Tu e Kiss Kiss". Ha lavorato a Rtl 102.5 ricoprendo, oltre al ruolo di conduttore e autore, anche quello di capo ufficio stampa e assistente alla programmazione musicale, a Rds Radio Dimensione Suono dove ha condotto programmi di successo come "Movida", "Headline", "Scusi quanto stanno", a R101 e a Radio Rai 2 come conduttore e autore di programmi musicali. È stato presentatore, inviato e opinionista per le più importanti produzioni televisive, da "30 ore per la vita" a "Un disco per l'estate", ha condotto "Numero Zero" su Rai 3 ed è spesso ospite nei salotti televisivi come esperto di musica, libri e cultura. Ha pubblicato sei romanzi: La mia guarigione (2010), Dieci Canzoni Una Vita (2011), Dalle 8 alle 8 (2013), Gretest Iz (2017), Una volta, ancora una volta (2020). Una volta ancora - l'originale è la sua ultima opera letteraria.