Galleria Umberto I: sì ai cancelli e alla ripavimentazione Stilato il programma dei lavori

Galleria Umberto I di Napoli: stilato il cronoprogramma dei lavori, a giugno i cancelli ea dicembre la pavimentazione. Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto un nuovo incontro del Tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria Umberto I. Alla riunione hanno partecipato il Vicesindaco, il Capo di Gabinetto del Sindaco e l'Assessore alla legalità e alla sicurezza del Comune di Napoli, il Soprintendente per Archeologia, Belle arti e paesaggio, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, il Direttore regionale di Intesa San Paolo , il delegato dell'Unione Industriali di Napoli, il Vicepresidente Vicario di Confcommercio Campania e il Presidente di Aicast Imprese Italia.

L'incontro ha definito la tempistica degli interventi di restauro, già in atto sulla volta e che a breve interesseranno la pavimentazione, secondo uno stretto cronoprogramma anche per quanto riguarda l'apposizione dei cancelli di chiusura ai varchi di via Santa Brigida e via Verdi, oltre che dell'Angiporto. In particolare, il restauro della pavimentazione, che sarà ultimato entro un anno, consentirà il recupero totale dell'opera che il Comune preserverà con una serie di iniziative volte ad una razionale regolamentazione dell'uso del suolo pubblico. Il progetto di apposizione dei cancelli, seguito in tutte le sue fasi dalla Soprintendenza, sarà definito entro il mese di giugno e consentirà l'ultimazione dei lavori entro il prossimo dicembre. Quanto alla sicurezza del sito, in continuità con l'operato della Polizia locale presente all'interno del complesso durante il giorno.