Strage di pedoni a Napoli, morta la donna investita in via Foria In una settimana tre drammatici episodi

A Napoli continua la strage dei pedoni. Antonietta De Rosa, la 68enne napoletana investita in via Foria, lo scorso 29 gennaio, non è riuscita a sopravvivere ai gravi traumi causati dall’impatto con una Smart. La donna, ricoverata all’ospedale del Mare, è morta dopo dieci giorni di cure intensive nel reparto di Rianimazione.

La signora De Rosa abitava nella zona dei Miracoli e si trovava in via Foria quando poco dopo le otto, nel tratto finale di via Foria che incrocia via Duomo è stata colpita da una Smart. L’impatto con l’auto condotta da un 72enne napoletano è avvenuto nella parte anteriore del mezzo, all’altezza del parabrezza, per cui la donna è stata sbalzata per diversi metri, finendo nella porzione di carreggiata che si trova tra i due attraversamenti pedonali semaforizzati e sincronizzati all’incrocio delle due strade. L’automobilista si era immediatamente fermato per prestarle soccorso ma fin dall’intervento dell’ambulanza, le condizioni della 68enne erano apparse gravi.

La violenza dell’urto le aveva procurato un importante trauma cranico, la frattura del bacino e numerosi altri traumi in varie parti del corpo, per cui dopo una prima assistenza ospedaliera all’ospedale Vecchio Pellegrini era stata trasferita nel presidio di via Enrico Russo dove ha lottato tra la vita e la morte per dieci giorni nel reparto di Rianimazione fino a mercoledì quando il suo cuore non ha più retto ai traumi.

Il suo investimento è stato il terzo drammatico episodio nell’arco di sette giorni durante i quali sono stati investiti anche uno studente fuori sede di 21 anni, travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali di corso Garibaldi, lo scorso 23 gennaio e, il giorno dopo, un 70enne napoletano colpito da un’auto mentre attraversava in via Cristoforo Colombo, nelle prime ore del pomeriggio. Entrambi sono ancora ricoverati all’ospedale del Mare, così come un quarto pedone, un 52enne investito lo scorso 31 gennaio in via delle Repubbliche Marinare, tutti in prognosi riservata. Ieri, inoltre, una donna di 60 anni è stata investita da uno scooter in via Ruiz.