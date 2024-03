Paolo Ascierto aggredito allo stadio: sputato addosso perchè Juventino Domenica sera l'oncologo di fama mondiale, protagonista della lotta al covid, aggredito al Maradona

Un brutto episodio, di cui è stato vittima per la sua fede "juventina". E’ accaduto domenica sera al professor Paolo Ascierto, direttore dell’unità di melanoma immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’istituto Pascale, tra i maggiori esperti mondiali e celebre esperto nella lotta al coronavirus, nei lunghi anni di pandemia.

«Sono juventino da 52 anni. Gli sfottò li ho sempre conosciuti, sono abituato. Ma non mi era mai accaduto una cosa simile. Sono molto dispiaciuto». Non nasconde la sua amarezza l'oncologo Paolo Ascierto, 59 anni, uno dei maggiori esperti di immunoterapia dei tumori a livello internazionale, che domenica sera era allo stadio Maradona per assistere alla partita di campionato. In fila a uno dei gate della Tribuna Posillipo è stato protagonista ,suo malgrado, di un episodio che lui ha stesso ha poi raccontato sul suo profilo Facebook. «Sono molto turbato - ha scritto - per una storia che con il calcio non ha nulla a che fare».

Parla di sputo della vergogna lo scrittore Angelo Forgione, che scrive sul social: "Solidarietà al Dott. Paolo Antonio Ascierto, che entrando allo stadio, ha dovuto subire offesa da un tifoso del Napoli, il quale, alla sua vista, ha sputato a terra. In Tribuna Posillipo! - spiega Forgione-.Un gesto di una volgarità inqualificabile contro un luminare della medicina, napoletano, pluripremiato nel mondo per la sua altissima attività professionale, e non solo per il contributo prezioso al contrasto al Covid-19.Che poi, sputare a terra al "Maradona", è di fatto sputare sulla casa del Napoli, su Napoli, su se stesso. Già, il luogo più idoneo per l'espettorato di questo signore è il bagno di casa sua, allo specchio!". Conclude Forgione.

Ma sono tantissime le attestazioni di solidarietà che stanno arrivando per il professore Ascierto e scorrono sul social.