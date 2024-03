Napoli, Nappi: il Comune acceleri con mappatura strade e sottosuolo L'appello: "La città sta sprofondando"

“Le voragini che si aprono con preoccupante cadenza sul manto stradale e che stanno interessando in particolare la zona collinare - oggi il cedimento dell’asfalto si è verificato in via Pietro Castellino, all'Arenella - e occidentale di Napoli, rappresentano un’emergenza che va affrontata con interventi tempestivi e adeguati.

Cittadini e commercianti già pagano sulla propria pelle il gravissimo immobilismo di Palazzo San Giacomo, che negli ultimi anni si è tradotto con l’assenza assoluta di manutenzione e di prevenzione del rischio. Il Comune si attivi per una immediata mappatura delle strade e del sottosuolo, e avvii da subito controlli approfonditi in tutti gli stabili e le arterie delle aree maggiormente esposte alla criticità.

Il tempo è ampiamente scaduto, l’Amministrazione si dia una sveglia prima che si verifichi la tragedia”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a Napol