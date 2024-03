Muscarà: "Tanti idonei potrebbero trovare posti di lavoro in ambito sanitario" "Basta prorogare le scadenze delle graduatorie”. Presentata interrogazione"

Con la deliberazione n. 348 del 19/03/2019, è stato indetto un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti a tempo indeterminato da operatore socio sanitario categoria Bs Ccnl relativo al Personale del Comparto Sanità, mentre con la delibera n.485 del 11.07.2022 è stata approvata la graduatoria dello stesso concorso. Questa graduatoria è presente sulla piattaforma Sinfopers della Regione Campania.



“In Regione Campania si prosegue nell’intento di far scadere le graduatorie dei concorsi dove c’è tanta gente, al fine di indire nuovi concorsi e spendendo economicamente una follia, questa è la dimostrazione di una politica ed una burocrazia lenta.

Tante possibilità lavorative in ambito sanitario potremmo creare se solo facessimo come in Toscana, dove hanno rimandato di un anno le scadenze delle graduatorie, ed è quello che ho chiesto nella mozione presentata dalla sottoscritta - ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà -. A tal proposito ho presentato un’interrogazione alla Giunta ed inviato una pec più specifica alla direzione generale dell’Asl Caserta. Come espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza del 7 Giugno 2021 n.15790, in caso di più graduatorie di concorso, lo scorrimento dovrà essere fatto attingendo alla graduatoria più vecchia non contemporaneamente a tutte quelle aperte, ed aggiungo io senza aprirne delle nuove.

Nella pec ho chiesto all’Asl di Caserta, qual è il fabbisogno reale, e quindi le unità che servono per il profilo professionale in questione, per le esigenze dell’azienda stessa. Mentre nell’interrogazione in Giunta, ho chiesto quali sono i motivi per cui l’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta non riesce o non vuole stipulare convenzioni per smaltire quanto prima la graduatoria che scadrà il 28/09/2024; ed infine, se non ritiene necessario, per correttezza, prorogare la data di scadenza della graduatoria per aumentare le possibilità di smaltimento della stessa prima di indire nuovi concorsi” - conclude la Consigliera Muscarà.