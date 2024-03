Fondi, Fitto chiarisce: "Scontro con De Luca? A me non interessa" Lo ha detto intervenendo in collegamento video a un'iniziativa Cgil sulle politiche industriali

"Non ho nessun interesse e motivo ad alimentare e immaginare uno scontro che forse ha l'interesse di evitare di parlare del merito delle questioni".

Intervenendo in collegamento video a un'iniziativa sulle politiche industriali per lo sviluppo del Mezzogiorno, organizzata a Napoli dalla Cgil, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, replica cosi' agli attacchi del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sullo sblocco dei fondi Fsc. "E' evidente che se noi abbiamo definito un percorso con 17 Regioni e lo stiamo definendo con le altre - evidenzia Fitto - non c'e' un problema da parte del Governo ed e' evidente che l'approccio del Governo, che e' sempre lo stesso, sta trovando con quasi tutte le Regioni un dialogo e un rapporto proficuo dal punto di vista della collaborazione". Il ministro ricorda di non essere mai entrato in polemica su questo tema. "Gli scontri si fanno in due - dice - e a me non interessa fare questo. Non troverete mai una dichiarazione mia in questa direzione. Ognuno si presenta e parla per quello che ritiene di dover dire e con i termini che ritiene di dover utilizzare".

Fitto: le risorse della coesione non sono per sempre

"In Italia siamo convinti che le risorse della coesione siano per sempre, ma non e' cosi'. Stiamo lavorando in questi mesi ai temi dell'allargamento a livello europeo e questo comportera' una rivisitazione delle modalita' dell'utilizzo delle risorse della coesione".

"Quest'idea alla quale il nostro sistema istituzionale si e' assuefatto - avverte - cioe' di utilizzare le risorse europee della coesione come una sorta di spesa corrente, e' un'idea che non solo non produce risultati, ma rischia di creare un danno". Quando non dovesse esserci quella disponibilita' finanziaria, fa notare Fitto, "ci troveremmo di fronte a una situazione drammaticamente difficile, perche' non avremmo la possibilita' di continuare nemmeno con un meccanismo che non e' positivo". "Nei prossimi giorni - annuncia Fitto - presenteremo un provvedimento di legge, una nuova milestone concordata nel Pnrr, che mettera' in sinergia le risorse della coesione con quelle del Pnrr, proprio per avere una visione comune e immaginare le principali fonti di finanziamento e accompagnare in modo unitario, evitando sovrapposizioni tra diversi programmi".