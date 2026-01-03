Napoli: furto sventato in banca, intervento lampo delle guardie giurate I malviventi sono riusciti solo a danneggiare il bancomat e le porte dell’istituto

Un tentativo di furto alla filiale Intesa Sanpaolo di Casalnuovo di Napoli è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie giurate, già presenti in zona a seguito dell’allarme.



I malviventi sono riusciti solo a danneggiare il bancomat e le porte dell’istituto, senza riuscire ad accedere all’interno, poiché la tempestiva azione di vigilantes ha messo in fuga i ladri, evitando il consumarsi del furto.



L’intervento è stato effettuato dalle Gpg in servizio di pattuglia ad Afragola (turno 23:00 - 07:00), che alle ore 04:35 hanno immediatamente allertato la Control Room Intesa Sanpaolo e la centrale operativa della propria vigilanza.

Sul posto sono poi giunte altre pattuglie delle guardie giurate in supporto insieme alle forze dell'ordine.

Furto sventato, nessun accesso ai locali, sicurezza garantita. Ancora una volta - ha afferrmato il pesidente nazionale della associazione guardie giurate Giuseppe Alviti - professionalità, presenza sul territorio e rapidità di intervento confermano l’impegno quotidiano delle guardie giurate nella tutela di persone e beni".