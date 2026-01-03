Abbandono di rifiuti nel napoletano: denunciate due persone Operazione della polizia municipale a Castellammare di Stabia

La polizia municipale di Castellammare di Stabia ha individuato e denunciato due uomini di 40 anni, entrambi del luogo, ritenuti responsabili del reato di trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

L’operazione è il risultato di una mirata attività di indagine condotta dal nucleo di polizia ambientale del corpo della polizia municipale, che ha portato all’individuazione dei responsabili di ripetuti sversamenti illeciti di pneumatici e materiale di risulta in due distinti punti di via Napoli.

"Chi abbandona illecitamente rifiuti è un criminale. Grazie al lavoro degli agenti della Polizia Municipale e alle telecamere di videosorveglianza abbiamo provveduto a denunciare due pregiudicati stabiesi che hanno abbandonato rifiuti lungo via Napoli.

Tutti dobbiamo fare la nostra parte, solo insieme possiamo difendere e valorizzare la nostra bellissima Castellammare" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

L’attività investigativa, svolta dagli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale guidato dal Comandante, Colonnello Francesco Del Gaudio, e coordinata dal Maggiore Vincenzo Bisogni, si è avvalsa del supporto del sistema di videosorveglianza cittadina e di un’attenta e serrata azione di controllo del territorio. Le indagini, che risalgono agli ultimi giorni del 2025, hanno consentito di risalire agli autori degli abbandoni di pneumatici e di altri rifiuti speciali lungo via Napoli.

In particolare, gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo utilizzato dai due soggetti mentre si accingeva a scaricare ulteriore materiale di risulta, tra cui cartongesso, sempre lungo via Napoli. I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Un particolare degno d'attenzione: a questa operazione ha partecipato attivamente una coppia di agenti fuori servizio.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre sottoposto a sequestro il veicolo utilizzato per gli scarichi illeciti. Il mezzo, già in precedenza oggetto di sequestro, è stato affidato al custode acquirente, sottraendolo definitivamente alla materiale disponibilità dei trasgressori. Il conducente è stato anche sanzionato per guida senza patente.