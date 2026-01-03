Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne originario della Sierra Leone, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione l'uomo, trovandolo in possesso di 6 bustine di marijuana e 2 pasticche di metanfetamina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.