I cadetti dell'Aeronautica giurano a Pozzuoli, Crosetto: "Presidio di sicurezza" Il ministro della Difesa ha partecipato alla cerimonia del corso Eolo: mi inchino alla vostra scelta

"Questa è un'eccellenza del territorio campano perché qui vengono formati da quasi 100 anni gli ufficiali dell'Aeronautica Militare. È un'Accademia amata dal territorio e che ha ricambiato il territorio e il Paese dando migliaia di ufficiali che l'hanno servito con onore in questi anni". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di giuramento degli allievi del primo anno dei corsi regolari (corso Eolo VI).

Il corso è composto da un totale di 92 frequentatori, di cui 86 Italiani e sei di nazionalità straniera (Djibouti, Burkina Faso, Etiopia, Libia, Niger e Tunisia), per un totale di 67 uomini e 25 donne. La cerimonia è stata coronata dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan).

"Tutti insieme - ha detto Crosetto - siete il presidio della libertà, della difesa, della sicurezza del nostro Paese. So che iniziate un percorso in un momento difficile, ma abbiamo bisogno della forza di ognuno di voi. Saluto voi con il rispetto che merita ogni persona che decide di fare una scelta come quella che voi avete fatto oggi. Voi oggi avete deciso di servire il vostro Paese per la vostra vita, non una scelta estemporanea, che può durare un anno o due, ma una scelta che vi ha vincolato per il resto della vostra vita. Non posso che inchinarmi a questa che è una scelta non facile, non banale, non scontata. Voi sarete proiettati in un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto noi, fatto di tecnologia, intelligenza artificiale… Ciò che noi possiamo augurarci è di preparare persone che con quella modernità, le difficoltà che avremo oggi, tra dieci, venti anni, ci sia qualcuno in questo Paese che sappia dominarle, prevederle, capirle, anticiparle", le parole del ministro.

All'iniziativa hanno presenziato, tra gli altri, anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Generale di Squadra Aerea, Luca Goretti, oltre ai padrini, e cioè gli ex allievi appartenenti ai Corsi Eolo delle precedenti generazioni.