Inceneritore Acerra, Muscarà: Quarta linea? Aspettiamo gli atti ufficiali La consigliera: "In commissione tante promesse, speriamo nei fatti"

"Finalmente oggi in commissione è arrivato il tema della quarta linea di Acerra, dopo mesi in cui richiedevamo tale incontro con le associazioni preoccupate per l’istituzione della nuova linea dati gli atti amministrativi, le votazioni ed anche i fondi istituiti.

Ieri, l’assessore Bonavitacola presente all’audizione ha ufficialmente confermato che l’atto amministrativo verrà cancellato e sostituito da un altro atto amministrativo - ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà, da sempre attivista contro l’istituzione della quarta linea dell’inceneritore di Acerra -. Era da gennaio 2024 che chiedevamo l’incontro e che ho presentato un’interrogazione in cui chiedevo spiegazioni ed aggiornamenti, ma ancora non era arrivata alcuna risposta. Praticamente come al solito, le risposte del governatore arrivano tramite i social, ma Tiktok e facebook non sono mezzi istituzionali, e finalmente oggi apprendiamo che la quarta linea non si farà.

La cosa strana è questo velo sotto il quale si tenta di non dare risposte, o darle in maniera elusiva – continua Muscarà -. Ricordo che i cittadini hanno diritto di sapere, l’Italia ha firmato la convenzione di Aarhus che impone agli stati di comunicare ai cittadini tutte le notizie in ambito ambientale. Solo oggi si ricordano di avere un ‘osservatorio che non osserva’, istituito in un decreto con l’art. 21 della legge regionale del 14 maggio 2016, praticamente dopo quasi dieci anni, e se ne preoccupano solo adesso utilizzandolo come foglia di fico per la quarta linea.

Hanno confermato che nomineranno dei ‘saggi’ ad osservare. Noi manterremo l’attenzione su entrambe le tematiche ed in una ventina di giorni attendiamo il cambio di passo ufficiale della giunta”.