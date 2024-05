Manfredi: "Nessun danno a Napoli, mercoledì le scuole riapriranno" Conferenza stampa del sindaco: sopralluoghi in tutte le strutture, nessun danno

"Abbiamo intrapreso un intervento massiccio di sopralluoghi in tutte le strutture pubbliche nell'area di interesse a partire dalle scuole, sia di competenza del Comune che della Città metropolitana, e fino ad oggi non sono stati rilevati danni". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella conferenza stampa convocata stamattina in Comune.

"Verifiche sono state già effettuate anche allo stadio Maradona e alla Mostra d'Oltremare dove al momento non sono stati evidenziati danni".

Palazzo San Giacomo ha chiuso in via precauzionale le scuole delle Municipalità IX e X.

"Non si fa allarmismo o sciacallaggio. Noi dobbiamo garantire la normalità della vita in sicurezza: se ci sono lontane preoccupazioni, interveniamo, altrimenti l'istituzione deve fare vivere normalità", l'avvertimento del sindaco Manfredi.

"I dati che ci arrivano dall'Ingv dicono che non ci sono segnali di modifica del trend di questi mesi né sugli indicatori geochimici e questo è molto positivo. Adesso ci stiamo organizzando anche per creare un'area di eventuale accoglienza per chi ha paura a restare a casa e vuole trascorrere la notte fuori", ha aggiunto il sindaco.