Colf ubriaca aggredisce tre persone in piazza e i poliziotti: arrestata Intervento rocambolesco da parte degli agenti a San Giovanni a Teduccio

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in piazza Ischia per la segnalazione di una donna molesta che stava minacciando delle persone.

I poliziotti, prontamente accorsi sul posto, sono stati avvicinati da tre persone che hanno raccontato di essere state aggredite dapprima verbalmente e poi fisicamente dalla colf, della loro anziana madre, in evidente stato di alterazione psico-fisica,

La donna, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stata bloccata.

Per tali motivi l’indagata, identificata per una 46enne ucraina, è stata arrestata per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.