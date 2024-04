Napoli: Villa Floridiana: illuminata l’esedra su via Cimarosa Capodanno: "D'estate un calendario di spettacoli nel teatrino di verzura"

"Proseguono i lavori che, dopo quasi un anno dalla prima visita del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, avvenuta il 28 aprile dell’anno scorso, durante la quale lo stesso ministro ebbe ad assumere l’impegno di riqualificare il parco borbonico con l’utilizzo di apposite provvidenze economiche da parte del ministero. L’ultima opera riguarda l’illuminazione dell’esedra posta all’ingresso di via Cimarosa, che di recente era stata anche riattintata."

A esprimere la propria soddisfazione per i lavori in corso è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che ha ringraziato il ministro Sangiuliano, anche a nome di tanti frequentatori, per il grande impegno profuso per restituire ai vomeresi l’unico parco a verde pubblico presente nell’ambito del quartiere collinare.

Confido - ha aggiunto Capodanno - che a breve il ministro torni a far visita alla villa floridiana, per verificare di persona quanto è stato fatto e programmare quanto resta da fare.

In particolare la realizzazione di aree attrezzate per i giochi dei bambini, di servizi igienici per i frequentatori e anche di ludoteche e luoghi d'incontro per manifestazioni culturali utilizzando gli immobili presenti all'interno del parco, completando altresì i lavori per eliminare le restanti recinzioni che ancora impediscono l'accesso dei visitatori in alcune aree. Inoltre, attraverso il ripristino dell'illuminazione dei viali, durante il periodo estivo, si potrebbe organizzare un calendario di spettacoli da tenersi all'interno del teatrino di verzura, rendendo così la floridiana fruibile anche nelle ore serali,"

Capodanno auspica altresì che, in tempi rapidi, l'orario d'accesso al parco venga prolungato fino alle 19:00 con uscita entro le 19:30, dal momento che attualmente l'ingresso è ancora consentito con l'orario invernale, vale a dire con accesso fino alle 17:00 e uscita entro le 17:30.