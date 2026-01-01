Perde tre dita per un petardo: esce da ospedale e si ferisce di nuovo coi fuochi Protagonista un 24enne romano

Ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, si ferisce al volto e all'occhio con un altro fuoco pirotecnico.

E' la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 'protagonista' della storia è stato un 24enne di Roma. Per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.