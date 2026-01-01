Isabel, prima nata nel 2026: gioia grande a Vico Equense La prima nata nel napoletano

Si chiama Isabel e pesa 3,160 kg la prima nata a Napoli e provincia del 2026. Si tratta di una bellissima bambina venuta alla luce poco dopo la mezzanotte presso il punto nascita dell’ospedale di Vico Equense (Asl Napoli 3 sud).

La piccola è nata con un parto naturale (in partoanalgesia) da genitori italiani. L’equipe dei ginecologi del presidio dell’Asl Napoli 3 Sud era formata dalla dottoressa Visconti, da Edit Farzati, dalla ostetrica Marghertita De Martino, dall’anestesista Ascione e dalla Neonatologa dottoressa Gaeta.