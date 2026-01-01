Angelo Iannelli: il 2025 è stato per me il ritorno alla vita, grazie a tutti Dal buio alla luce ed ora tanti progetti da portare avanti col sorriso di sempre

Il 2025 ha rappresentato per Angelo Iannelli l'anno della rinascita, un anno di gratitudine e di ritorno alla vita, dopo un terribile incidente stradale.

Una lunga riabilitazione per l'ambasciatore del sorriso napoletano nei panni di Pulcinella: Un anno intenso, ricco di eventi culturali e sociali, riconoscimenti e attività artistiche che hanno ulteriormente consolidato il suo ruolo di ambasciatore della cultura e del sorriso nel territorio campano e non solo, ritrovando il suo pubblico, la sua missione: portare cultura, tradizione e umanità ovunque, un anno che ha confermato il suo ruolo di artista, ambasciatore e uomo di comunità.

Tra i momenti significativi dell'anno spicca la sua costante partecipazione artistica e sociale nella città di Casola di Napoli che lo ha insignito della cittadinanza onoraria, la sua presenza sul territorio ha dato un valore umano grazie alle sue capacità di unire professionalità e legame alla comunità locale.



Nel corso del 2025 si è dedicato alla promozione dell'arte, della poesia e delle tradizioni popolare, partecipando a cerimonie e premiazioni, con attenzione ai giovani, alle associazioni e alle realtà che operano nel sociale, attività di rappresentanza come Ambasciatore del Sorriso, ruolo che continua a interpretare con dedizione portando messaggi di inclusione, solidarietà e cultura.

Tante le collaborazioni artistiche con enti, comune realtà culturali del territorio, rafforzando il dialogo tra arte, cittadinanza e impegno civile con interventi pubblici e civili sempre caratterizzati da parole misurate, autentiche e rispettose del contesto, nel pieno spirito della sua missione culturale e sociale.

Ricordiamo ideatore, curatore e presentatore del premio Mela Annurca D'oro a Sant'Agata De Goti, che celebra le eccellenze del territorio e ancora il premio Falanghina sempre a Sant'Agata dei Goti. Ritorno importante anche nel mondo del cinema con un piccolo ruolo nell'Amica geniale, attore protagonista nel cortometraggio "Il segreto del castello con il suo personaggio "Pulcinella" girato con studenti delle scuole di Acerra.

Tra gli eventi di solidarietà la partita del cuore per la pace nel mondo a Mariglianella con la nazionale ambasciatore del sorriso di cui è presidente e capitano, una vera iniziativa di solidarietà con lo scopo di includere e sensibilizzare la pace.

Tantissimi i premi ricevuti per il suo impegno sociale, culturale e artistico nel diffondere inclusione e umanità, il premio Domenico Savio, premio eccellenza 4.0 A Angri e Capodrise, il premio Pulcinella Film Festival come simbolo della manifestazione, insignito della Croce d'oro giubilare di San Benedetto, per la quinta edizione confermato direttore artistico del festival nazionale della commedia dell'arte "Theatralia "a Visciano e il social day in onore di Padre Arturo D'onofrio.

Ha partecipato come Pulcinella al progetto del comune di Acerra Capitale della cultura, sua la mostra fotografica: Pulcinella tra vicoli panorami e suoni nel Castello dei Conti, nella città di Cassino per parlare di amicizia con il suo personaggio Pulcinella con gli studenti al teatro Pacis.

Il suo fiore all'occhiello rimane il premio "Ambasciatore del sorriso" che si svolge al Maschio Angioino di Napoli che celebra il suo impegno di portatore di sorrisi e simbolo di valorizzazione ai ragazzi "Speciali" e il party del sorriso a Villa Domi una grande festa di inclusione, moda, arte, gastronomia e spettacolo dove i ragazzi meno fortunati si sentono celebrati e valorizzati.

Tanti i momenti di valorizzazione delle tradizioni popolari con la paranza Vesuvius in giro per la Campania, a Castellammare di Stabia a Visciano a Sorrento e guardando il 2026 continua il suo impegno con la stessa determinazione di portare sorrisi, includere e valorizzare.

Davvero un anno di grande rinascita per Angelo Iannelli che continua con lo stesso impegno. Domani 2 gennaio sarà a Mariglianella per condurre la tombolata nell'aula del consiglio comunale con il suo personaggio Pulcinella, mentre il 3 gennaio presenterà il suo calendario di Pulcinella 2026 al castello dei conti Acerra, seguiranno una serie di eventi.