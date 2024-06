Napoli: ecco la "pizza alla Conte", entusiasmo in città Tradizione, ma anche l'omaggio al Salento per il nuovo tecnico azzurro

Da questa mattina l'accordo tra il Napoli e Antonio Conte è ufficiale. In città euforia totale per l'annuncio, tanto atteso dalla tifoseria. Aspetto rimarcato sui social dal club con la carica del tecnico salentino: il profilo giusto per il momento più complicato, quello della ripartenza senza coppe e dopo un anno che ha portato il Napoli dallo Scudetto al decimo posto.

La tradizione con l'omaggio al Salento

L'arrivo di Conte accende subito la fantasia dei tifosi, ma anche degli artigiani e dei pizzaioli. Dopo la statuina di San Gregorio Armeno con il corno portafortuna ecco la pizza alla Conte firmata da Ciro e Lorenzo, i titolari della pizzeria O' Cerriglio in via San Biagio dei Librai a Spaccanapoli. Mozzarella di bufala, parmigiana di melanzane, stracciata di bufala (omaggio alle origini pugliesi di Conte) e pomodoro San Marzano: sono questi gli ingredienti della pizza alla Conte.