Ciambriello: "Sul carcere servono risposte immediate e concrete" Assemblea garanti territoriali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Domani 11 giugno 2024 alle ore 10.00, nell'aula consiliare Fregosi, palazzo Valentini, via quattro novembre 119 a Roma, si terrà ufficialmente in presenza e in streaming l’assemblea della conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

I lavori inizieranno alle ore 10.00, con i saluti istituzionali del portavoce della conferenza Samuele Ciambriello e del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasia.

Seguiranno gli interventi del presidente nazionale delle camere penali Francesco Petrelli, del presidente dell’associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia e le comunicazioni dei coordinatori dei forum dei garanti regionali, provinciali e territoriali.

In seguito, prenderà parola il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo. Seguirà poi il dibattito. Alle ore 15.00 inizieranno i lavori pomeridiani con le comunicazioni del portavoce e del coordinamento della conferenza dei garanti. Interverrà poi il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Felice Maurizio D’Ettore. Seguirà il dibattito. I lavori dell’assemblea concluderanno alle ore 18.00. Il portavoce nazionale della conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello