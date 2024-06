Assemblea garanti: un minuto di silenzio per detenuto suicida a Ferrara Ad annunciarlo è stato il portavoce della conferenza, Samuele Ciambriello

L’assemblea della conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, riunita a Roma nell’aula consiliare G. Fregosi di Palazzo Valentini, ha osservato un minuto di silenzio, in memoria del detenuto di 56 anni che si è tolto la vita stanotte nel carcere di Ferrara.

Ad annunciare all’assemblea il quarantesimo suicidio del 2024 nelle carceri italiane è stato il portavoce della conferenza, Samuele Ciambriello.

Dopo i saluti istituzionali del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, il Portavoce del Conferenza, Ciambriello, ha ricordato le criticità del sistema carcerario. “Servono interventi urgenti ed efficaci – ha detto Ciambriello - per contrastare il sovraffollamento e il preoccupante fenomeno dei suicidi. È necessario adottare con urgenza misure immediate per rallentare il clima di tensione che si respira nelle carceri italiane, causate principalmente dal sovraffollamento, dalla carenza del personale, dall'inefficienza dell'assistenza sanitaria”.

È poi intervenuto il presidente nazionale delle Camere Penali, Francesco Petrelli, secondo il quale, “la deflazione non sarebbe comunque la soluzione di tutti i mali delle carceri italiane”. “È chiaro – ha detto Petrelli - che questo deve essere il momento della rifondazione di una strategia complessiva e quindi di ripensamento dell'intera esecuzione penale e anche della magistratura di sorveglianza”.

Per il presidente dell’associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, il sovraffollamento impedisce ogni forma di politica carceraria ispirata a principi costituzionali.

“Il suicidio- ha detto Santalucia – è la manifestazione più evidente della intollerabilità di un sistema carcerario costruito in questi termini”. In merito alla costruzione di nuovi edifici penitenziari, Santalucia ha sottolineato che benché il carcere abbia ancora un ruolo da svolgere, ci sono tutta una serie di reati che non dovrebbero impattare sul carcere, grazie al possibile aumento del ventaglio di sanzioni alternative. La liberazione anticipata speciale prevista dalla proposta di legge Giachetti è stata definita da Petrelli e Santalucia un “farmaco salvavita”

I lavori dell’assemblea sono proseguiti con le comunicazioni dei coordinatori dei forum dei garanti regionali, provinciali e comunali ai quali ha dato risposte puntuali il capo del Dap, Giovanni Russo. “Vi vedo più vicini a quella che è la missione del Dipartimento – ha detto Russo in apertura del suo intervento - Ho avuto modo di constatare in questo intero anno uno spirito di costante collaborazione a 360 gradi. Tutte le vostre segnalazioni sono state sempre passate ai miei uffici, perché se ne tenesse conto e perché si rimediasse a quelle che erano delle evidenti segnalazioni di buon senso, di cose che non andavano. Dobbiamo continuare con lo stesso spirito sinceramente costruttivo, perché siamo nella stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione”.

Alla domanda di Ciambriello se il Gruppo di intervento operativo della Polizia penitenziaria, destinato a sedare le sommosse, avrà un codice identificativo sui caschi o una webcam, il Capo del Dap, Russo, ha risposto che saranno dotati di una webcam.