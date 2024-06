Passa l'autonomia differenziata. Muscarà: "Ora De Luca cosa farà?" Monito dell consigliera indipendente

"La battaglia per l'autonomia differenziata è una battaglia vecchia ed eravamo tutti sicuri che anche oggi passasse alla Camera, con definitiva approvazione della legge, ora i diritti degli italiani saranno divisi in base alle Regioni, per legge - ha dichiarato la consigliera indipendente Marì Muscarà -. Le pre intese Stato-Regione per l'autonomia differenziata furono firmate dal Pd a fine legislatura nel 2017, ed i traditori del fu Movimento 5 Stelle sostennero il referendum in Veneto, ed hanno costruito loro in primis l'Autonomia differenziata, soprattutto nel governo Conte 1: il Premier lo dichiarò per mezzo stampa al fianco della Lega Lombarda proprio nel contratto di governo, mentre ora scende in piazza per contrastare ciò che lui sosteneva.

Ora mandano la destra a finire il lavoro: questo Paese come lo conosciamo è finito, proprio come voleva lo statuto della Lega Nord.

Ora vedremo il presidente De Luca come vorrà muoversi ed organizzarsi, intanto consiglio ai campani di acquistare prodotti Campani (anche se capisco che ci troviamo in un circolo vizioso in cui si rincorre 'lo sparagno') in quanto ormai le Regioni del Nord da cui compriamo la maggior parte dei prodotti, tratterranno la quasi totalità delle tasse in Regione" - conclude Muscarà.