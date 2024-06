Abc, il sindaco Manfredi ha nominato il commissario: è Andrea Torino Il provvedimento adottato per la scadenza del consiglio d'amministrazione dell'azienda idrica

Un altro tassello per il cambio di governance di Abc, l'azienda idrica del comune di Napoli. In considerazione della scadenza del consiglio di amministrazione, il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato Andrea Torino in qualità di commissario dell'azienda.

"La durata del commissariamento è prevista fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione a seguito dell'esito del relativo avviso pubblico - ricorda Palazzo San Giacomo -. Al commissario è demandato il compito quindi, nelle more della scelta del nuovo CdA, di adottare tutti gli atti finalizzati a garantire il regolare funzionamento di Abc".