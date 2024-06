Capri, l'acqua torna in serata: intanto sull'isola arrivano le autobotti Il caso dell'emergenza idrica al centro di un vertice urgente in Prefettura

La fornitura idrica tornerà regolare, almeno parzialmente, nel pomeriggio. Ma per il ritorno alla normalità ci vorranno ore. E' quanto si apprende da fonti vicine alla Gori, la società che sta lavorando per risolvere il problema sulla condotta per Capri.

L'isola senz'acqua e senza turisti, dopo che il sindaco ha firmato l'ordinanza che prevede il divieto di sbarco per i turisti. Provvedimento poi parzialmente corretto, con il via libera ai visitatori che avevano le prenotazioni negli alberghi dell'isola.

A Capri autobotti in funzione e limite di 25 litri per nucleo familiare. Stesso provvedimento anche per Anacapri e Massa Lubrense, dove entrambe le comunità hanno dovuto fare i conti con gli stessi problemi.

"Ci siamo subito attivati per fronteggiare quanto sta accadendo sull'isola di Capri. In mattinata ho convocato il Centro coordinamento soccorsi con i due sindaci dell'isola, la Protezione civile e le forze dell'ordine. I tecnici, intanto, stanno lavorando per la soluzione del problema".Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dove nel pomeriggio si è tenuta una riunione d'emergenza.

"Il primo obiettivo è stato quello di garantire l'acqua all'ospedale", hanno sottolineato dal Palazzo di Governo.