Napoli, Forza Italia accusa: "Maggioranza ancora una volta assente" Gli azzurri: inaccettabile che la città rimanga immobilizzata per colpa delle frizioni interne

"Anche oggi la maggioranza è assente. Non è accettabile che la città rimanga immobilizzata a causa delle frizioni oramai palesi interne al centrosinistra di Napoli. Mentre si fanno i giochi di palazzo, la città è ferma". Così, in una nota, i consiglieri comunali di Forza Italia denunciano lo stallo a Palazzo San Giacomo.

"Oggi, vi erano importanti delibere sulle quali discutere e in merito alle quali Forza Italia avrebbe evidenziato le enormi incapacità amministrative di dirigenti e giunta in più la delibera più importante riguardava la modifica dello statuto di Abc sul quale abbiamo già espresso numerosi dubbi e obiezioni. Presenteremo, nonostante tutto, i nostri emendamenti per modificare l’idea di gestione di Abc che la sinistra immagina", spiegano gli azzurri.