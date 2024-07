Napoli, parco Mascagna: ritardi nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione L'intervento di Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari

"Si annunciano nuove manifestazioni dei residenti per denunciare i gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione nel parco Mascagna, già giardini di via Ruoppolo, chiuso ormai da 300 giorni, senza che al momento si sappia se e quando verrà riaperto, alla luce del fatto che da settimane i lavori all’interno del parco sono sospesi ".

A tornare sull’emblematica vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da tempo segue le vicissitudini negative di quest'area a verde, salita alla ribalta delle cronache anche per la recrudescenza delle attività delinquenziali delle famigerate baby gang.

"I lavori di riqualificazione al parco Mascagna - ricorda Capodanno -, partiti il 20 novembre dell'anno scorso, dovevano durare 120 giorni e dunque concludersi entro la fine del marzo scorso, ma siamo arrivati a luglio e non solo non sono ancora conclusi ma allo stato sono fermi né si sa quando riprenderanno. Al riguardo colpisce il perdurante assordante silenzio dell'assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, nonostante le tante proteste e le manifestazioni che si susseguono da parte dei residenti, preoccupati dal perdurare della chiusura del parco comunale, senza che sia stato reso noto il nuovo cronoprogramma dei lavori ma principalmente senza che si sappia la data di ultimazione e di riapertura .

Purtroppo - sottolinea Capodanno - continua a crescere il malcontento a Napoli per il verde pubblico negato, segnatamente nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, con circa 120mila residenti, sul cui territorio, oltre al parco della villa Floridiana, la cui gestione è affidata al Ministero della cultura, insiste appunto il parco comunale Mascagna, che, quando era aperto, era frequentato da tanti bambini accompagnati ma anche da numerose persone anziane. Poi, a seguito della disposizione dirigenziale, n. 10731_04 del 7 settembre 2023, il parco fu chiuso fino alla conclusione dell'intervento denominato: "Riqualificazione del Parco Mascagna".

Del nuovo assetto che dovrebbe assumere il parco, così come indicato nelle planimetrie allegate al progetto, fino a questo momento non si è visto ancora niente - sottolinea Capodanno -. Anzi permane un degrado e un abbandono inaccettabile, che aumenta di giorno in giorno anche per i mancati necessari interventi manutentivi ordinari.

Una situazione che purtroppo rischia di privare, ancora per molto tempo, peraltro quando con le belle giornate e con la chiusura delle scuole, c'è una maggiore richiesta e frequentazione del verde pubblico, tanti bambini con le rispettive famiglie e molte persone anziane, dell'unico parco a verde attrezzato, posto in una zona, a confine tra i quartiere del Vomero e dell'Arenella, dove abitano diverse migliaia di napoletani."

Al riguardo Capodanno sollecita, ancora una volta, l'intervento del sindaco Manfredi e dell'assessore Santagada affinché vengano ripresi, in tempi rapidi, i lavori di riqualificazione, rendendo noto il nuovo cronoprogramma con la data di riapertura del parco.