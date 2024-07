Napoli: "Il valore del lavoro di cura non retribuito, rivoluzione culturale" Focus in Regione giovedì 18 luglio nell'aula Giancarlo Siani

Giovedì, 18 luglio 2024 ore 10:30, nell'aula consiliare “Giancarlo Siani” consiglio regionale Campania (centro direzionale, Isola F13 – Napoli), si terrà un convegno importante dedicato ad un progetto politico culturalmente rivoluzionario.

E' atteso da milioni di donne, ma tradito in Italia dalla politica. Il punto 5.4 della risoluzione Onu Agenda

2030, approvata nel 2015 dell’assemblea generale e dedicato allo sviluppo sostenibile, lancia una

sfida raccolta dalla presidente di Ferdcasalinghe/Obiettivo Famiglia, Federica Rossi Gasparrini,

“Riconoscere e valorizzare il lavoro domestico e di cura non retribuito, una priorità assoluta per

milioni di donne”.

Al convegno interverranno:

Gennaro Oliviero presidente consiglio regionale Campania, Valeria Ciarambino vice presidente consiglio regionale Campania), Federica Rossi Gasparrini presidente obiettivo famiglia federcasalinghe, Gianni Rosas direttore dell’ufficio per l’Italia organizzazione internazionale del lavoro Ilo, Chiara Tenerini commissione lavoro camera dei deputati), Roberto Bafundi direttore coordinamento metropolitano Inps Napoli, Dominque Testa presidente regionale Campania obiettivo famiglia federcasalinghe). Conclude Vincenzo De Luca presidente Regione Campania).