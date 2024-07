Crollo Scampia, un minuto di silenzio al Senato "In segno di cordoglio per le vittime di questo gravissimo incidente"

In apertura di seduta, l'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del crollo avvenuto nel quartiere di Scampia a Napoli. "In segno di cordoglio per le vittime di questo gravissimo incidente invito i colleghi ad osservare un momento di raccoglimento", ha detto la presidente di turno Mariolina Castellone.