Crollo Scampia, il Comune chiarisce: al momento nessun rientro nella Vela Napoli, valutazioni tecniche ancora in corso

Il Comune di Napoli, con riferimento alla notizia secondo cui sarebbe previsto a breve il rientro nelle prime 70 case della Vela, afferma che le informazioni diffuse non sono corrette:

"Fa fede al momento - si legge in un comunicato - l'esito della riunione tenutasi ieri a Palazzo San Giacomo - a cui è seguita una nota - in cui si è stabilito di condividere il percorso del rientro con gli abitanti delle Vele a valle di tutte le valutazioni tecniche che sono ancora in corso".