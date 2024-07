Dal comune di Napoli un milione di euro per gli sfollati di Scampia Il provvedimento del sindaco Manfredi: utilizzati i fondi di riserva dell'Ente

Prosegue in queste ore l'interlocuzione del Comune di Napoli con albergatori e istituti religiosi per offrire una collocazione agli sfollati delle Vele di Scampia.

Intanto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per favorire una soluzione abitativa autonoma agli abitanti delle Vele di Scampia, con apposita delibera ha autorizzato il prelievo di un milione di euro dal fondo di riserva dell'anno 2024.



"La delibera parte dalla necessità di attuare tutte le procedure amministrative idonee a mitigare il disagio abitativo e sociale. Ai nuclei familiari coinvolti, inseriti in un programma di monitoraggio finalizzato alla riqualificazione del patrimonio Erp, verranno riconosciute misure di sostegno che, temporaneamente e fino al termine dell’anno 2024 - eventualmente rinnovabili -, potranno far fronte alle loro esigenze immediate consentendogli un'autonoma sistemazione abitativa in attesa dei nuovi alloggi previsti dal progetto Restart Scampia", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

La delibera individua come riferimento i parametri del Dipartimento della Protezione Civile nazionale utilizzati in caso di calamità naturali e considera sia la composizione, sia la fragilità dei nuclei familiari. Si va, quindi, da un minimo di 400 euro al mese ad un massimo di 900 in base alle caratteristiche del nucleo familiare.