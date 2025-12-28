Conte: "Siamo aggrappati alle prime posizioni nonostante le tante difficoltà" Il commento dell'allenatore del Napoli dopo la vittoria in casa della Cremonese

"In campionato al momento siamo attaccati alle posizioni di alta classifica, nonostante diverse problematiche che stiamo affrontando da uomini con coraggio. Alla fine, si può vincere e si può perdere, ma questi ragazzi lottano per rendere orgogliosi i tifosi. Ci stiamo costruendo la nostra strada. Anche oggi, tra gli altri, ci mancavano Meret, Anguissa, Gilmour. Mi auguro possano tornare molto presto". Lo ha dichiarato Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese. "Il percorso del Napoli è appena iniziato e a livello di struttura non siamo ancora pronti per comandare - ha ammesso il tecnico dei campioni d'Italia - Per me Inter, Milan e Juventus per valore patrimoniale, struttura e monte ingaggi sono davanti alle altre. Ogni volta che vince qualcuno di differente rispetto a queste tre fa qualcosa di straordinario". Sul 2025 del Napoli, Conte ha aggiunto: "Festeggiamo la fine di un anno bellissimo, nel corso del quale abbiamo fatto qualcosa di bello e straordinario, coronato dalla vittoria della Supercoppa. Quando vinci i tifosi del Napoli ti permettono di gioire in maniera diverso rispetto ad altre piazze". Infine, su Hojlund: "E' un calciatore molto giovane e che può ancora migliorare tanto. Sta diventando dominante in quel ruolo, imparando come gestire la palla".