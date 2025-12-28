Politano: "È stato un anno da incorniciare per squadra e tifosi" L'esterno del Napoli dopo la vittoria in casa della Cremonese

"Per tutti i tifosi del Napoli e per noi giocatori è stato un 2025 da incorniciare, nel corso del quale abbiamo portato a casa due trofei. Nell'anno nuovo vogliamo continuare con questa voglia e continuità per vincere ancora". Queste le parole di Matteo Politano, attaccante del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese. "Penso di essere maturato molto dal punto di vista tattico nell'ultimo anno e mezzo. Sono contento di aver trovato continuità, dell'intesa con Neres e del nuovo modulo", aggiunge l'attaccante azzurro.