Svolta per gli sfollati della Vela Celeste, il Comune versa i primi contributi Ultimata l'istruttoria per le famiglie costrette a lasciare l'abitazione: 205 richieste accolte

Sono in corso le erogazioni dei contributi sociali che il Comune di Napoli ha destinato alle famiglie che hanno dovuto lasciare la vela Celeste, come forma di aiuto per trovare una sistemazione alloggiativa.

Gli uffici comunali hanno rapidamente completato l’istruttoria delle istanze presentate agli sportelli attivati presso la sede dell’ottava Municipalità da 219 nuclei familiari e hanno avviato la liquidazione.

Le richieste accolte sono 205. Non accolte le istanze presentate da nuclei familiari che non risultano presenti nell’elenco delle persone censite lo scorso anno all’interno della vela Celeste, requisito indispensabile per ottenere il contributo.

Nella giornata di oggi verranno emessi i mandati di pagamento per 131 famiglie ammesse al contributo. Gli altri aventi diritto, non avendo un conto corrente riconducibile al richiedente, sono stati contattati per produrre una delega che consentirà di versare ad una persona di fiducia la somma spettante.

Come stabilito dal Centro operativo comunale, la prima tranche di pagamenti sarà pari a tre mensilità in maniera da consentire ai beneficiari di versare un deposito cauzionale per l’affitto di un’abitazione. Complessivamente, quindi, il Comune di Napoli verserà in questa prima fase, circa 300mila euro. Successivamente, la corresponsione del contributo avverrà con cadenza mensile.