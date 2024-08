Va giù l'ecomostro dei Colli Aminei: una svolta attesa da 60 anni Il messaggio del capogruppo Pd del comune Acampora: disagi inevitabili ma l'obiettivo è raggiunto

"Stamane iniziate opere di demolizione continueranno tutta la giornata, in viale Colli Aminei 11A". Così il capogruppo del Pd al comune di Napoli Gennaro Acampora in un messaggio sui social nel quale spiega: "Purtroppo chiudere una strada come i Colli Aminei ed abbattere una struttura dopo oltre 60 anni in una posizione vicinissima ad altri palazzi è stato molto complicato, per questo i vari cambiamenti nelle modalità di azione da parte della Ditta".

"Oggi però - continua Acampora - siamo alla fase conclusiva. In questi mesi ed anni, ognuno ha detto la sua, chiunque ha criticato e banalizzato, io semplicemente ho preferito lavorare, con impegno. I disagi del traffico sono inevitabili, ci sta polizia municipale agli incroci e operai della ditta a supporto. I lavori continueranno fino a sera".