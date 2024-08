Gli sfollati di Scampia saranno ospitati in un bene sottratto alla camorra Si tratta di due appartamenti di via Vittorio Emanuele III a Secondigliano

I familiari delle vittime del crollo che si è verificato all’interno della vela Celeste a Scampia saranno ospitati in due appartamenti all’interno di una palazzina in via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, di proprietà del Comune.

L’immobile fa parte dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Trasferito dall’Agenzia nazionale al Comune di Napoli, è stato di recente oggetto di un intervento di riqualificazione in vista di un suo utilizzo con finalità sociali.

La giunta comunale ha deciso di assegnarlo alle famiglie che più duramente sono state colpite dalla tragedia che si è consumata la sera del 22 luglio scorso, anche in considerazione delle imminenti dimissioni dall’ospedale di due delle bambine rimaste ferite.



"L’assegnazione provvisoria dei due appartamenti di via Vittorio Emanuele III si affianca alle altre misure approvate dall’amministrazione comunale per aiutare le famiglie rimaste senza casa a trovare una soluzione abitativa in attesa della realizzazione degli alloggi destinati a quanti vivevano nella vela Celeste, secondo il programma "ReStart Scampia" - fanno sapere dal municipio partenopeo -. In particolare, è stata disposta l’erogazione di un contributo sociale e nella giornata di ieri è cominciata la materiale erogazione alle 205 famiglie aventi diritto. Grazie alle misure approvate dal Governo ad integrazione di quanto già disposto dal Comune di Napoli, l’amministrazione verserà anche il prossimo anno un contributo per autonoma sistemazione, nella misura già stabilita per il contributo sociale".