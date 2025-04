Cremonese-Juve Stabia, Pagliuca: "Esame molto difficile, restiamo umili" Il tecnico delle Vespe: "A Cremona ho vissuto un'esperienza importante, in campo con entusiasmo"

"Ci aspetta una partita difficile, con un coefficente di difficoltà altissimo sia per il livello degli avversari che per la storia del club, tra l’altro allenato da un tecnico forte e che stimo molto. Sarà una Cremonese diversa da quella che vedemmo sui a Castellammare quindi sarà dura. Dovremo capire subito quando accelerare e quando invece non scoprirci. Mi aspetto tanti duelli individuali in cui dovremo far bene". Così Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia, ha presentato la sfida di domani contro la Cremonese.

"Migliorare lo status dei singoli calciatori, che sette mesi fa erano un larga parte sconosciuti, è una delle motivazioni del momento. Voglio che i ragazzi spingano ma sempre in modo lineare alle esigenze della squadra. A Cremona ho vissuto momenti importanti, da vice di Baroni, che considero una persona splendida e un grande allenatore. Mi porto tanti aspetti del periodo a Cremona, per me molto significativo".

Pagliuca ha, poi, aggiunto: "Pierobon rientrerà lunedì con il gruppo per poi aver bisogno di un paio di settimane per essere al meglio. Siamo felici sia ormai prossimo al rientro perché è un ragazzo che fa bene al gruppo con la sua leggerezza ma è anche un calciatore cazzuto e che dà sempre tutto".

Sul momento attraversato dal club: "A livello personale c’è entusiasmo in tutti noi e nella piazza, che dobbiamo riportare sul campo. Restiamo però umili e consapevoli che la serie B è una categoria difficilissima quindi il focus resta su quello che dobbiamo continuare a fare. Ci tengo in proposito a ringraziare già da oggi i nostri tifosi per il supporto che domani ci daranno nonostante la distanza e i costi che comporta una trasferta del genere”.