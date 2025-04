Napoli, l'emergenza non finisce mai: con l'Empoli una difesa inedita Lunedì non ci saranno gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e mancherà anche Buongiorno

È un'emergenza che non finisce mai: il Napoli sembrava fuori dal tunnel degli infortuni, ma la assenze continuano a tormentare la squadra azzurra, che lunedì al "Maradona" contro l'Empoli dovrà fare a meno di tre giocatori importanti. Non ci saranno gli squalificati Anguissa e Di Lorenzo, e a questi si è aggiunto l'infortunato Buongiorno, alle prese con un'infiammazione al tendine che potrebbe tenerlo fuori per almeno 20 giorni. Ancora un problema per Conte, che si ritrova di nuovo costretto a schierare una difesa inedita.

L'Empoli, che non vince da 16 partite ed è in piena crisi, non rappresenta un avversario sulla carta temibile, ma il Napoli deve dare risposte soprattutto dal punto di vista dell'amministrazione delle partite. Tanti i punti persi nei secondi tempi e pochi gol segnati: quello azzurro è il sesto attacco del campionato, mentre nelle ultime nove partite sono arrivate solo due vittorie. Conte sostituirà Buongiorno con Juan Jesus, mentre Gilmour giocherà al posto di Anguissa. Al posto del capitano Di Lorenzo pronto al rientro da titolare Mazzocchi, dopo oltre due mesi. Infine, c'è da valutare Spinazzola, alle prese con una botta alla caviglia che sta avendo difficoltà a smaltire.