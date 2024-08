Mappatella beach, arrivano i controlli contro i prepotenti: sei denunce Carabinieri e polizia municipale in campo su tutto il lungomare Caracciolo

I carabinieri della compagnia di Napoli Centro, con la collaborazione di agenti della Polizia Municipale, hanno organizzato un servizio di controllo a Mappatella Beach sul lungomare Caracciolo contro i 'furbetti dell'ombrellone', gruppi organizzati che noleggiano a pagamento lettini e riparo dal sole, occupando indebitamente il litorale. Cinque le persone denunciate, una sarebbe vicina ad un gruppo criminale dell'area occidentale.

Sequestrati 20 ombrelloni da mare, 30 tra sedie e sdraio e materiale destinato all'installazione degli ombrelloni. Parte delle attrezzature era già stata posizionata in spiaggia, previo pagamento di una tariffa imposta dal concessionario abusivo. Altre erano depositate su una barca ormeggiata. Una sesta persona, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per minacce rivolte ai militari durante il servizio. L'uomo ha contestato i controlli, dichiarando che in quell'attività ci fosse ''nulla di male''.