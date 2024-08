Omicidio Giogiò, un raduno in piazza Municipio ad un anno dalla morte L'iniziativa è stata organizzata da Daniela Di Maggio, madre del musicista ucciso a Napoli

Un raduno in memoria di Giovanbattista Cutolo. Ad un anno dalla morte del giovane musicista napoletano, la madre Daniela Di Maggio ha deciso di organizzare un ritrovo per ricordare il figlio, scomparso all'età di 24 anni. Era il 31 agosto quando il giovane venne ucciso con tre colpi di pistola in Piazza Municipio a Napoli, al culmine di una lite, esplosi da un 16enne.

Il raduno si terrà il 31 agosto alle 11.30 proprio nella piazza in cui perse la vita il giovane musicista. Per l'occasione la madre ha condiviso una lettera, intitolata "12 secondi".

"Caro Gio, amore di mamma come stai?", l'incipit del testo nel quale la donna ripercorre l'ultimo anno di vita vissuto senza di lui. "L'unica cosa degna di quest'anno passato senza te è stata tutta la bellezza che hai generato intorno a te: ti hanno dedicato aule, canzoni, poesie, disegni, concerti, borse di studio, panchine, alberi, standing ovation, teatri, brani di musica classica".

A Giò Giò, inoltre, è stata conferita da ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi la medaglia d'oro al valore civile. "Ci hai insegnato a non essere indifferenti, ci hai fatto capire il valore del coraggio in un mondo di vili".