Napoli, manifesto sentimentale: "Cerco una moglie che mi dia un erede" Il singolare annuncio: "Non ho preferenze fisiche, ma le donne prosperose sono meravigliose"

Una serie di manifesti affissi in via dei Mille e piazza Vittoria, a Chiaia, diversi dal solito. Nel testo, infatti, c'è l'appello di una persona che si firma Stefano, direttore di banca, in cerca di un'anima gemella.

Un annuncio matrimoniale finalizzato ad avere un figlio: “Ho 50 anni, cerco una ragazza di 32-35 anni, single, signorile, di ottima famiglia come la mia – il testo affisso a Napoli –. Non ho preferenze fisiche, però quelle prosperose sono meravigliose”, si legge ancora nel manifesto, che si chiude con un indirizzom mail da contattare, inviando una presentazione e annessa fotografia.