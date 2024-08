Coop sanità, Ciarambino: le Asl si attengano alle disposizioni regionali La vicinanza ai lavoratori e ai sindacati

"Nonostante l’approvazione unanime di una mozione per la quale mi sono spesa e che impegna le Asl e le aziende ospedaliere a riservare il 50% dei posti a concorsi al personale delle Coop sociali che ha prestato la sua opera nella sanità campana durante l’emergenza Covid, ciò non sta avvenendo affatto.

Tutta la mia vicinanza ai lavoratori e ai sindacati che mercoledì terranno un presidio davanti alla sede della Giunta regionale per far valere il loro giusto e sacrosanto diritto - dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - Ho inviato una nota alla Direzione generale Tutela della Salute con la quale ho espresso tutto il mio rammarico per quanto sta accadendo, ricordando, tra l’altro, che stiamo parlando dell’applicazione di una legge dello Stato, la 234/2021.

Al direttore Postiglione - aggiunge la Ciarambino - ho segnalato anche la recente pubblicazione di alcuni bandi di concorso per l’assunzione di operatori socio-sanitari da parte della azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento e della Asl di Salerno, che paiono andare in netta contraddizione con gli indirizzi espressi dal Consiglio e fatti propri dalla Giunta regionale, con il rischio di svilire l’azione politica condotta dalla totalità dei rappresentanti dei cittadini campani, oltre che di frustrare le legittime aspettative di quanti vorrebbero vedere adeguatamente valorizzata l’esperienza prestata durante l’emergenza pandemica».