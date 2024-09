Napoli: "Dateci i campi per giocare", Spartak San Gennaro in piazza "Ci troviamo quasi con cento ragazzi che purtroppo neanche quest'anno avranno un campo"

La richiesta di un campo di calcio dove giocare: sit-in sotto la sede del consiglio comunale per lo Spartak San Gennaro e alla manifestazione ha preso parte anche l'attore Gianfranco Gallo. "Il Comune non ha preso parola, non ha fatto nulla per aiutarci. Ci troviamo quasi con cento ragazzi che purtroppo neanche quest'anno avranno un campo. - ha affermato il presidente dello Spartak San Gennaro, Ester Sesso - Chiediamo a tutte le istituzioni di fare una delibera a nostro favore".

L'associazione attende una risposta per il campo Lieti di Villa Capriccio, per l'utilizzo di un impianto con una stabilità del progetto di volontariato avviato da anni con tanti bambini e ragazzi. "Per due giorni a settimana vengono chiesti circa undicimila euro alle società. Sono circa 6 anni che parliamo con le istituzioni per utilizzare gratuitamente un campo di calcio comunale perché siamo un'esperienza sportiva di volontariato. - ha aggiunto Alessandro Ventura, istruttore dello Spartak San Gennaro - Chiedo che venga inserita un'esenzione all'utilizzo di questo campo e di qualunque altro per quelle sperimentazioni sportive che fanno fare sport in maniera gratuita".