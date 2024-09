Sciopero personale Fs: treni cancellati e stop a linea 2 metro Maxi protesta dei trasporti a Napoli

Cancellazioni di treni e dalle 8 di stamattina chiusa per qualche ora la linea 2 della metro che poco fa è stata parzialmente riaperta. Sono gli 'effetti', su Napoli, della maxi protesta dei trasporti che oggi chiama in causa lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Seguendo il trend nazionale, al momento si registra una discreta partecipazione allo sciopero con alcune cancellazioni sia sull'alta Velocità che sui regionali. Dalle 8 chiusa, invece, la linea 2 della metro, che da Napoli piazza Garibaldi arriva fino a Pozzuoli - Villa Literno: poco fa è stato riaperto solo il tratto Campi Flegrei -San Giovanni per tre coppie di treni. Nel corso della giornata, a seconda della disponibilità del personale e della eventuale o meno adesione allo sciopero, è probabile che vengano previste altre aperture spot.