Lavoratori del Santobono: Muscarà denuncia gravi irregolarità Riflettori puntati sul servizio di pulizia e sanificazione

La consigliera regionale indipendente della Campania, Marì Muscarà, interviene duramente a seguito del question time tenutosi in consiglio regionale, che ha trattato la grave situazione lavorativa dei dipendenti Coopservice, impegnati nel servizio di pulizia e sanificazione presso l’ospedale Santobono-Pausilipon:

“I lavoratori del Santobono mi hanno denunciato in tutte le forme possibili le difficoltà con cui operano all'interno dell'ospedale - afferma la consigliera Muscarà -. Le problematiche sollevate sono molteplici e preoccupanti: dalla mancanza di spogliatoi adeguati, alla cattiva gestione del vestiario non correttamente sanificato, fino alla precarietà lavorativa.

Tali criticità rappresentano un pericolo per l'efficienza del servizio e, di conseguenza, per la salute dei piccoli pazienti. Le sanzioni amministrative di quasi 20.000 euro, comminate per il mancato rispetto del contratto, sono il segnale evidente che qualcosa non sta funzionando” - ha aggiunto Muscarà. "Nonostante gli sforzi fatti attraverso incontri in prefettura e tavoli sindacali, la situazione resta critica, e non servono le rassicurazioni dell’assessore Marchiello, serve agire in fretta.

È inaccettabile che in un ospedale pediatrico di rilievo internazionale, dove la salute dei bambini dovrebbe essere una priorità assoluta, si verifichino queste gravi mancanze.

Continuerò a monitorare e denunciare, intanto l'assessore (al lavoro) Marchiello, si è impegnato in prima persona ad affrontare questo tema. Farò in modo di rendere possibile questo incontro”. – conclude Muscarà.